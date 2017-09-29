Астана. 29 сентября. КазТАГ — Казахстан призывает правительство Мьянмы восстановить мир в стране путем межконфессионального диалога и всеобъемлющего процесса примирения, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

Как отмечается, совет безопасности ООН провел открытое заседание по ситуации в Мьянме. Заседание было созвано по просьбе делегаций Великобритании, США, Франции, Швеции, Египта, Казахстана и Сенегала.

« В выступлении на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров выразил серьезную обеспокоенность казахстанской стороны ситуацией в Мьянме, особо подчеркнув, что около 60% беженцев составляют дети», — говорится в распространенном сообщении.

Постпред отметил, что кризис вокруг ситуации с рохинджа был рассмотрен главами государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества в рамках I саммита ОИС по науке и технологиям 10 сентября в Астане.

«Казахстанский дипломат выразил мнение, что растущая проблема беженцев в приграничных с Мьянмой странах может послужить плодородной почвой для внутреннего и международного терроризма. Отмечено, что, будучи страной, разработавшей свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, включая Ассамблею народа Казахстана и инициативу по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Казахстан призывает власти Мьянмы принять все необходимые меры для восстановления мира и межобщинного согласия посредством межконфессионального диалога и всеобъемлющего процесса примирения», — отмечается в информации.

«Казахстан солидарен с призывом в адрес правительства Мьянмы принять срочные меры для нормализации положения в стране, прекращения актов преследования и дискриминации мусульман-рохинджа, обеспечения беспрепятственного доступа международным гуманитарным организациям для оказания чрезвычайной помощи пострадавшему населению, а также безопасного возвращения беженцев на родину в штат Ракхайн», — цитирует К.Умарова пресс-служба МИДа.

Делегация Казахстана приветствовала рекомендации консультативной комиссии Кофи Аннана по проблемам штата Ракхайн и призвала правительство Мьянмы принять конкретные шаги для их скорой реализации.