«Если выберут Даригу Нурсултановну путем народного голосования на выборах — я буду удивлен». «Языковой вопрос» надолго останется темой номер 1 в плане общественной дискуссии». «Кто виноват в падении международных рейтингов Казахстана?»

Сетевой Казахстан. 29 сентября 2017г.

REGNUM . RU . «Транзит власти в Средней Азии: У президентов ключевых стран нет наследников» — Передача власти в Узбекистане прошла спокойно. На очереди Казахстан. Кто наследует Нурсултану НАЗАРБАЕВУ?

Кандидат исторических наук Руслан ШАМГУНОВ — В отличие от Ташкента, где «наследник» был выбран много лет назад, Астана еще не приняла окончательное решение. Преемников больше, чем один. Некоторым признаком грядущих изменений могут быть СМИ. Посмотрите на медийную картинку. Кого сейчас активно хвалят в прессе? Даригу Назарбаеву. Возможно, общественное мнение готовят для выдвижения ее на пост президента еще при жизни лидера нации — ее отца. Но если выберут Даригу Нурсултановну путем народного голосования на выборах — я буду удивлен. То, что я вижу сейчас, противоречит некоторым правилам, принятым на востоке.

SAYASAT . ORG . Дамир УТЕГЕНОВ — «Акординские горки» — Ожидается, что перестановки будут продолжены, но к прежним сценариям перестановок добавились новые линии. Так, в коридорах власти активно циркулируют разговоры о том, что Умирзак ШУКЕЕВ вероятно пересядет в кресло акима, а в качестве его вероятного преемника в ФНБ «Самрук-Казына» называется Аскар МАМИН. Эта рокировка, в свою очередь, открывает возможность для перегруппировки сил в Администрации президента. В региональном блоке ожидается приход Жениса КАСЫМБЕК – для его обкатки, по всей видимости, будет определена одна из крупных промышленных областей.

IA — CENTR . RU . Александр РЕВСКИЙ – «Казахстан — итоги сентября. В Багдаде все спокойно» — Дискуссия о внедрении латиницы не только продолжается, но принимает все более экзальтированные формы. В полемику включились не только местные эксперты и представители русского населения Казахстана, но и казахоязычные писатели, интеллигенция, которая далеко не так оптимистично (как ожидалось) восприняла языковые новации. Похоже, что «языковой вопрос» надолго останется темой номер 1 в плане общественной дискуссии. Однако едва ли эта полемика приведет к какому-то конкретному результату.

SPUTNIKNEWS . KZ . Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья БОЖЕНКОВА – «Латиница преткновения» — С моей точки зрения, куда более разумным было бы пересмотреть и видоизменить кириллическое оформление письменного казахского языка… Как уже стало ясно, я не вижу ни одного бесспорного тезиса, который приводят "сторонники латиницы". Но, повторю это еще раз, решение об использовании той или иной графической системы остается за народом Казахстана. Народ и его письмо — всегда двуединство духа и знака, изменение которого, увы, может привести к тому, что народ свое прошлое будет вынужден "читать через переводчика". Поэтому искренне верю, что решение об изменении самой важной составляющей духовной культуры — языка — будет взвешенным и многократно обдуманным.

DIALOG . KZ . «Письмо-обращение группы учителей-предметников г. Алматы к спикеру парламента по поводу ситуации, складывающейся вокруг учебника по русскому языку для седьмых классов» — Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас настоятельно: уберите этот учебник, уберите программу, которые подрывают основы нашего образования.

CAMONITOR . COM . «Казахстанцы, успешные за рубежом, не стремятся на родину» — Всем известно, что работа за границей, где ценятся квалифицированные кадры, открывает много возможностей. Особенно любят в дальнем зарубежье IT-специалистов. А еще охотно берут программистов, ученых, инженеров. Но сегодня, когда наше государство взялось за цифровизацию всего общества, они нужны и нам самим. Что же нужно сделать, чтобы такие специалисты вернулись домой? На этот и другие вопросы отвечают люди, некогда уехавшие в поисках лучшей доли в самые технологически развитые страны – Японию и США.

«Наше общество как двуликий Янус: «модернисты» и традиционалисты» — Современное казахстанское общество расколото на две части с разным и даже полярным мировосприятием – назовем их условно модернизационной и традиционалистской. Если первая больше ориентирована на светскость, либерализм, примат прав и свобод личности, то вторая тяготеет к тем жизненным ценностям, которые были присущи казахам досоветской эпохи, – это проявляется в массовом увлечении исламом, возрождении старых традиций и обрядов и т.д.

KURSIV . KZ . «Олег Смоляков: "В Нацбанке не будет «НКВДшной тройки»"» — Президент Казахстана, выступая на совместном заседании палат парламента, второй раз за год открыто поддержал Национальный Банк. Более того, Глава государства рекомендовал регулятору «жестко контролировать каждый банк», а некоторые БВУ сравнил даже с «чертом в тарелке». В этой связи у стороннего наблюдателя начало складываться мнение, что в банковском секторе «тучи ходят хмуро». Заместитель председателя НБРК Олег СМОЛЯКОВ рассказал «Къ» о переменах, которые готовит регулятор, а также о том, что сейчас происходит на рынке.

NOVGAZ.COM . «Как попасть в «Люди», или Герои по разнарядке» — Если внимательно изучить анкеты тех, кто претендует попасть в список 100 «идущих к успеху пацанов», то главная претензия к инициаторам проекта формулируется в одном простом вопросе: почему никто не продумал конкретный критерий или несколько критериев, по которым нужно составлять заявки? А пока такие списки – хит-парад честолюбия… Но в любом случае вопрос, зачем вообще нужно было придумывать такой проект (неужели лишь для освоения 54 миллиардов тенге до 2020 года?), никуда не делся – эти деньги можно было спустить и просто так.

FORBES . KZ . «Какова ситуация с коррупцией в регионах Казахстана» — Согласно исследованию, около 40% предпринимателей скрывают свой реальный оборот от налоговых служб. По сравнению с результатами опроса 2015 число таковых снизилось на 6%. Среднестатистический субъект МСБ скрывает от налоговой службы от 7 до 14% оборота. Наибольшее число теневых предприятий зафиксировано в следующих сферах: строительство, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, транспорт и складирование.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Кто виноват в падении международных рейтингов Казахстана?» — Непривычно жесткая реакция обычно осторожных официальных СМИ на очередное снижение Казахстана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности (GCI), ежегодно составляемом экспертами Всемирного экономического форума, дала основание предположить, что в Астане намерены всерьез спросить с тех госструктур, по вине которых сложился этот негативный тренд в последние годы.

«Насколько конкурентоспособен Казахстан? Часть 1: Бизнес и инновации» — Казахстан второй год подряд теряет позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности. По мнению Всемирного экономического форума (ВЭФ), республика в 2017 году занимает 57 место среди всех стран мира, что на 4 строчки ниже, чем год назад. Среди главных проблем Казахстана – коррупция и доступ к финансированию.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Неужели мы на всю жизнь остались в системе "проклятия ресурсов"?» — У нас не хватает высокоактанового бензина для "Эйр Астаны". Рынок ГСМ зависит от РФ. За 25 лет мы не смогли построить ни одного НПЗ. Между тем, кластерное развитие является основой экономической независимости. Шли "халявные" потоки нефтедолларов, бюджет худо-бедно пополнялся, был даже профицит бюджета, ни один чиновник не догадался о строительстве суперсовременного НПЗ.

AZATTYQ . ORG . «Погружаясь в тайны Ауэзова, поймём себя и свою нацию» — Азаттык в канун 120-летия Мухтара АУЭЗОВА записал интервью с исследователем жизни и творчества писателя Турсыном ЖУРТБАЕМ — Роман-эпопея «Путь Абая» – это венец творчества не только Ауэзова, но и великий отчет казахской литературы 20-го века перед читателями.

««Опубликовавший» песни на арабском предстал перед судом» — В Алматы начался судебный процесс по делу Шухрата КИБИРОВА, «слушавшего» нашиды (религиозные песни) на арабском языке в социальной сети. Его обвиняют «в пропаганде терроризма» и «возбуждении религиозной розни». Адвокат говорит, что по завершении досудебного расследования его подзащитный на протяжении 20 дней находился под стражей без санкции суда.

CARAVAN . KZ . «Как казахстанский суд губит жизни обычных водителей» — В 2014 году районный суд Жамбылской области конфисковал фуры 38 дальнобойщиков, обвинив их в перевозке контрабанды. Судебные разбирательство по этому резонансному делу не утихают уже на протяжении трех лет, но несмотря на все старания адвокатов фуры так и не были возвращены владельцам.

TRAVELBOOK . KZ . «Плоды на новых деревьях в Алматы в сентябре» — С информацией о том, что в городе Алматы заметно меняется климат, появляются новые деревья и кустарники, вы могли уже ознакомиться в публикациях на сайте в разделе «Мир вокруг нас». Предлагаем вашему вниманию фотографии с описанием новых деревьев, на которых начали появляться необычные плоды.

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