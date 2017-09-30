Казахстанский боксер Иван Дычко победил американца Эйбура Райта в дебютном поединке на профессиональном ринге

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Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Казахстанский боксер Иван Дычко победил американца Эйбура Райта в дебютном поединке на профессиональном ринге, передает корреспондент агентства.  

Бой, который должен был состоять из четырех раундов, проходил в Далласе. Однако его развязка наступила в первом раунде, когда казахстанец полностью деклассировал соперника. В дело пришлось даже вмешаться судье, остановившему поединок за явным преимуществом нашего соотечественника.

Как результат, Иван Дычко отпраздновал досрочную победу в первом бою на профи-ринге.

Отметим, казахстанец является бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016), трехкратным призером чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), чемпионом Азии (2013), чемпионом Азиатских игр в Инчхоне (2014).

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