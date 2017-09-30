Расстрелявший сослуживцев в России военный убит во время задержания

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Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Расстрелявший в Амурской области сослуживцев военный убит во время задержания, сообщают российские СМИ.

«Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие», — сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа.

Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия министерства обороны РФ.

Инцидент произошел 29 сентября на полигоне в Амурской области. При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. Смертельные ранения получили офицер и двое военнослужащих, еще двое военных были госпитализированы. Стрелявшему вместе с оружием удалось скрыться с территории полигона.

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