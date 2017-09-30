Лондон не будет платить за доступ к единому европейскому рынку после переходного периода – МИД Великобритании

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза не должен продолжаться дольше двух лет, а по его истечении Лондон перестанет платить Брюсселю за доступ к единому европейскому рынку, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Как сообщается в интервью Б. Джонсона, опубликованного в субботу газете The Sun,

Великобритания не будет платить за доступ к единому европейскому рынку после переходного периода.

«Я всегда говорил, что мы будем платить за вещи, которые являются обоснованными, например научные программы. Но когда речь идет об оплате доступа к рынку, это как если бы мы ожидали, что они заплатят нам за доступ к нашему рынку», — отметил он.

Также глава британского МИД рассказал, что «с нетерпением» ждет реализации Brexit и хочет, чтобы переходный период не был растянут дольше, чем на 2 года.

«Ни секундой больше», — подчеркнул он.

По его словам, сразу после Brexit страна должна выйти из-под юрисдикции Европейского суда и стать независимой от Брюсселя.

«Нет смысла выходить из ЕС, а затем вращаться по его орбите», — добавил министр.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после Brexit, в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях

Т.Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих 2-х лет. По оценкам экспертов, эта сумма составляет около 20 млрд евро.

В своей речи Т.Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года.