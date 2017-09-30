Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Смету на ремонт лондонского Биг-Бена увеличили в 2 раза, пишет РБК.

«В Лондоне уточнили стоимость ремонта башни Биг-Бена, который первоначально оценивался примерно в £30 млн. Ее увеличили почти в 2 раза, и по последним оценкам на ремонт одной из главных достопримечательностей британской столицы будет потрачено около £61 млн ($81,7 млн)», — приводится информация Sky News.

Об увеличении стоимости ремонта стало известно после того, как палата общин объявила о передаче контракта британской строительной компании Sir Robert McAlpine. Причиной увеличения стоимости в парламенте назвали высокую сложность выполняемых работ по реставрации циферблата и сложную обстановку вокруг самой башни, мешающую ведению ремонта.

Пресс-секретарь палаты общин заявила, что члены комиссии, занимающейся вопросами ремонта, выразили свое «разочарование увеличением стоимости и ошибкой в первоначальной оценке».

Колокол Биг-Бена на башне Елизаветы в центре Лондона умолк в августе. Он перестал отмечать время на 4 года, до 2021 года. Сами часы продолжают работу беззвучно. В последний раз колокола Биг-Бена более года молчали во время Первой мировой войны.