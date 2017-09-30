В Алматы построят бизнес-центр и 3 новых жилых комплекса

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Градостроительным советом Алматы утверждены проекты строительства бизнес-центра и 3-х многоквартирных жилых комплексов, сообщает пресс-служба акимата города.

«Градостроительным советом Алматы утверждены проекты строительства бизнес-центра и 3-х многоквартирных жилых комплексов. Возведение объектов обеспечит привлечение частных инвестиций в размере Т74,8 млрд, освоение 9,9 га незастроенной территории, из которых 4,9 – озеленение. Будет введено 188 тыс. м жилой площади, 2787 парковочных мест и 4 дошкольных образовательных учреждения», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в субботу.

По информации пресс-службы, в Бостандыкском районе начнется строительство жилого комплекса «Сейфуллина», состоящего из 13-ти блоков и предусматривающего детский сад на 120 мест. Проект имеет подземный паркинг с эксплуатируемой кровлей, представленной благоустроенными дворами. Планируемая продолжительность строительства — 25 месяцев. Компания застройщик в рамках социальной ответственности обязуется построить детский сад на 160 мест и передать его в коммунальную собственность.

В том же районе между ул.Сатпаева и пр.Абая, западнее ул.Тлендиева будет возведен жилой комплекс, состоящий из 19 домов. Территория комплекса условно делится на 3 зоны, включающие дворовое, общественное пространство и зону доступа к детскому саду на 200 мест. Срок реализации проекта — 36 месяцев.

«В Бостандыкском районе на пересечении пр.Аль-Фараби и ул.Розыбакиева будет реализован проект «Парк-офис». В соответствии с градостроительными требованиями, запрещающими возведение высотных объектов выше пр.Аль-Фараби, высота зданий не превышает 12 м от уровня земли. Проект предусматривает строительство трех блоков, соединенных навесной галереей с парковым пространством между ними. Парковая инфраструктура включает в себя площадку летнего кафе, вело-трассы, переговорные павильоны из прозрачных конструкций и террасы, интегрированные в офисную атмосферу. Предполагаемый срок строительства – 24 месяца», — отмечает пресс-служба.

Также жилой комплекс появится в Ауэзовском районе в микрорайоне №3. Он будет состоят из четырех 9-ти и 12-ти этажных домов. Комплекс имеет 2-х уровневый подземный паркинг и детский сад на 60 мест. Продолжительность строительства – 20 месяцев.

«В целом, при рассмотрении проектов особое внимание обращается на применение энергоэффективных решений, количество мест в подземных автопаркингах, качество материалов внешней отделки, ночную подсветку фасадов зданий, условия доступа для маломобильных групп, площадь озеленения, нагрузку на транспортные потоки и др.», — добавила пресс-служба.