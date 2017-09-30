На сэкономленные средства займа МБРР построят дороги Курты-Бурылбайтал и Узынагаш-Отар

Астана. 30 сентября. КазТАГ — На сэкономленные средства займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) построят дороги Курты-Бурылбайтал и Узынагаш-Отар коридора Центр-Юг, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В 2009 году было подписано соглашение о займе между Республикой Казахстан и МБРР на реконструкцию автомобильной дороги международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай». По результатам реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, которая завершена в текущем году, образовались сэкономленные средства займа МБРР», — говорится в сообщении.

«Правительством принято решение использовать сэкономленные средства на реализацию проектов «Курты-Бурылбайтал» и «Узынагаш-Отар», на которое 26 сентября 2017 года подписано дополнительное соглашение между РК и МБРР», — поясняется в сообщении.

Реконструкция данных участков предусмотрена государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, напомнили в МИР.

По информации пресс-службы, участок «Курты-Бурылбайтал» протяженностью 85 км (I категория с 4-полосным движением) входит в коридор «Центр-Юг» и является частью дороги республиканского значения Астана – Караганда – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы.

Участок дороги «Узынагаш – Отар» протяженностью 96 км (I категория с 4-полосным движением) является частью автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез.

Предполагаемая сумма затрат на реконструкцию участков составляет $319,2 млн, в том числе заем МБРР – $271,3 млн и софинансирование из республиканского бюджета – $47,9 млн.