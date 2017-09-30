Добыча нефти ОПЕК увеличилась в сентябре за счет наращивания объемов в Ираке и Ливии

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Нефтедобыча Организации стран-экпортеров нефти (ОПЕК) в сентябре выросла на 50 тыс. баррелей в сутки, на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт ОПЕК+, показало исследование Reuters.

«Уровень соблюдения сделки о сокращении добычи странами-членами ОПЕК в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование. Основная доля общих сокращений продолжает приходиться на одного из ведущих производителей — Саудовскую Аравию», — говорится в сообщении Reuters.

Как отмечается, увеличение поставок из Ирака показывает, что политическая напряженность, возникшая в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, не повлияла на экспорт. Исследование также показало, что Нигерия и Ливия, исключенные из глобального пакта, перестали значительно наращивать добычу.

Производство в Ливии в сентябре выросло на 50 тыс. баррелей в сутки благодаря восстановлению добычи на крупнейшем месторождении страны Шарара. Однако добыча остается нестабильной и в среднем в сентябре продолжает не дотягивать до уровня выше 1 млн баррелей в сутки, наблюдавшегося ранее в 2017 году.

Добыча в Нигерии снизилась на 30 тыс. баррелей в сутки.

Согласно данным об отгрузке танкеров, добыча нефти в Ираке выросла на 40 тыс. баррелей в сутки за счет увеличения экспорта сырья из Курдистана. Экспорт нефти из южных терминалов был достаточно низким, что подтвердили источники в отрасли.

Исследование показало, что добыча в крупнейшей стране-экспортере нефти Саудовской Аравии повысила предложение на рынке на 20 тыс. баррелей сутки на фоне роста экспорта и сезонного снижения спроса на сырье со стороны электростанций.

Иран, имеющий право на незначительное повышение в рамках пакта ОПЕК+, также увеличил добычу на 20 тыс. баррелей в сутки.

«Что касается стран с низким уровнем производства сырья, Ангола и Венесуэла сократили поставки нефти в сентябре по сравнению с августом», — отмечается в информации.

«В прошлом году участники ОПЕК, основываясь на низких уровнях добычи в Ливии и Нигерии, установили потолок добычи нефти в размере 32,5 млн баррелей в сутки. План добычи также учитывает уровень производства сырья в покинувшей картель Индонезии и не включает данные о добыче нефти в недавно присоединившейся к ОПЕК Экваториальной Гвинее», — указано в тексте.

«Исследование показало, что добыча нефти в сентябре составила 32,72 млн баррелей в сутки, что примерно на 970 тыс. баррелей в сутки превышает потолок. С учетом данных Экваториальной Гвинеи, добыча нефти в сентябре составила 32,86 млн баррелей в сутки, что превышает показатель за август на 50 тыс. баррелей в сутки», — подытожили авторы обзорной статьи.

Как сообщалось, в рамках сделки с Россией и рядом других стран, не входящих в организацию, ОПЕК обязалась сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года до марта 2018 года.