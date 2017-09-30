В правительстве РФ снизили прогноз по среднему курсу доллара в 2017 г.

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Минэкономразвития РФ понизило прогноз по среднему курсу доллара в 2017 году до 59,4 рубля с 64,2 рубля за $1, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

При этом ранее в среднесрочном прогнозе министерство ожидало, что средний курс доллара в 2017 году составит 59,7 рубля за $1, пишут российские СМИ.

В 2018 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 64,7 рубля за доллар, в 2019 году — 66,9 рубля за $1, а в 2020 году — 68 рубля за $1.

Нацбанк Казахстана установил 30 сентября 2017 года следующие курсы валют: $1 = Т341,19; 1 росс. рубль = Т5,9.