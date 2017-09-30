В Астане за незаконную добычу полезных ископаемых осуждены 11 сотрудников полиции

Астана. 30 сентября. КазТАГ — В Астане за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых осуждены 11 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По инициативе прокуратуры управление собственной безопасности ДВД Астаны провело оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 УК РК (получение взятки)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в субботу.

По данным пресс-службы, работа столичного ДВД заинтересовала прокуратуру в рамках проекта «пресечение незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых». В связи с этим деятельность департамента была проанализирована.

Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.

«Приговорами Есильского районного суда №2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны осуждены по ст.366 ч.3 УК РК и им назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки», — добавляет пресс-служба.