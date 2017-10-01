В Алматинской области ликвидировали пожар в жилом доме

Алматы. 1 октября. КазТАГ — В Алматинской области в с.Жансугурова ликвидировали пожар в жилом доме, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«1 октября 2017 года около 08.00 поступило сообщение о загорании жилого дома в с.Жансугурова. Сразу после поступления сообщения на место пожара был направлен дежурный караул пожарной части №25 с.Жансугурова», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

По информации комитета по ЧС, к моменту прибытия пожарных расчетов происходило практически полное горение деревянной кровли постройки с переходом на перекрытие 2-го этажа.

Отмечается, что сам жилой дом — 4-х подъездный и 16-ти квартирный, 1959 года постройки. В ходе тушения было эвакуировано 32 человека.

«К месту пожара были направлены подразделения из п. Сарканд. Дополнительно был поднят по тревоге личный состав свободных смен, а также оперативная группа г.Талдыкорган. Усилия пожарных были максимально направлены на срочную локализацию пожара. Всего для тушения пожара подано 6 ручных стволов, задействовано 5 автоцистерн и 27 человек личного состава. Также был задействован водовоз водоканальной службы и автокран акимата – для разборки конструкций кровли. Исходя из угрозы дальнейшего распространения на нижележащие квартиры 2-го этажа, пожарными на расстоянии 7 м от объекта была установлена вторая автоцистерна, а также организована подача дополнительно двух ручных стволов с непрерывной подачей воды», — отмечает Р. Иманкулов.

«Возгорание было локализовано в 09.51. А в 13.30 минут достигнута полная ликвидация пожара», — добавляет представитель ведомства.

В результате пожара пострадали кровля дома и 8 квартир 2-го этажа. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная площадь пожара по кровле — 440 кв.м, по квартирам – 347 кв.м.

В настоящий момент подразделениями ДЧС области ведется работа по проливке и разборке конструкций данного дома.

«В данное время на месте пожара работает областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС во главе с первым заместителем акима Алматинской области Лаззатом Турлашевым, и начальником ДЧС Алматинской области, полковником гражданской защиты Дарынбеком Байсариевым. Причина пожара будет устанавливаться специалистами испытательной пожарной лаборатории», — заключил Р. Иманкулов.