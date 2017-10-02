Алматинский зоопарк меняет желуди на билеты в зверинец

В Алматинском зоопарке стартовала акция, в рамках которой его посетители могут обменять желуди на входной билет, сообщается на странице зоосада в Facebook.

«Мы даем старт нашей акции «Желудевая осень». С 1 октября по 7 ноября вы можете помочь животным и принести в зоопарк желуди или орехи. Участники до 12-ти лет, сдавшие 3 кг желудей и те, чей возраст старше 12-ти лет, сдавшие 10 кг желудей, получат купон на право бесплатного входа в зоопарк для одного человека», — говорится в сообщении в понедельник.

Также отмечается, что каждый участник сможет покормить одной порцией желудей животных зоопарка.

При этом сдаваемые желуди должны быть пригодными для корма животным. В частности, желуди должны быть спелыми, чистыми и сухими. Также они должны быть естественного цвета, без плесени, без листьев, камней, веток и мусора. Кроме того, желуди должны быть без иголок, бритвенных лезвий и иных включений. И корм не должен подвергаться обработке ядохимикатами и пестицидами.