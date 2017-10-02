В МЦПС «Хоргос» в августе зафиксирован рекордный уровень турпотоков

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества МЦПС «Хоргос» в августе посетило рекордное количество туристов и бизнесменов, сообщает агентство Синьхуа.

«Число посетителей МЦПС «Хоргос» за первые 8 месяцев текущего года составило 3,7 млн человек с приростом на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост в годовом исчислении составил 21%», — говорится в сообщении в воскресенье.

Согласно анализу таможни «Хоргос», рост показателя в основном объясняется непрерывным удовлетворением спроса покупателей из разных стран мира все более и более разнообразными товарами в рамках сезонных акций-распродаж.

При этом новые туристические концепции, такие как «трансграничный туризм через «Хоргос» и «беспошлинный шоппинг-туризм», привлекли большое количество туристов не только из Синьцзяна, но и за его пределами. В Хоргосе также был принят ряд мер по повышению эффективности формирования таможенных процедур.

МЦПС «Хоргос» общей площадью 5,28 кв. км в качестве первой китайско-казахстанской трансграничной зоны свободной торговли был сдан в эксплуатацию в апреле 2012 г.

В настоящее время здесь действует более 4 тыс. магазинов беспошлинной торговли. Средний ежедневный объем закупок, совершенных бизнесменами из Китая и Центральной Азии, превысил $33 млн.