Белый дом намерен закрыть представительство талибов в Катаре

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Вашингтон рассматривает возможность закрытия представительства афганского движения «Талибан» в Катаре, сообщает газета «Известия».

«Пытаясь оказать дополнительное давление на «Талибан», администрация сейчас рассматривает возможность закрытия его политического офиса в Катаре», — пишет американское издание WSJ.

По его словам, 4 года работы миссии талибов в Дохе не повлияли на переговорный процесс между сторонами конфликта в Афганистане.

При этом отмечается, что решение Вашингтона потребует согласования с Кабулом. В то же время руководители направления госдепа по Южной Азии призывают Белый дом отказаться от этого шага, поскольку, по их мнению, шансов на мирное урегулирование в Афганистане не останется.

Представительство «Талибана» в Дохе было открыто в 2013 году при содействии Катара и США. Ожидалось, что налаживание диалога поможет сторонам прийти к перемирию.

Как сообщалось ранее, США ради борьбы с терроризмом расширят полномочия своих Вооруженных сил, находящихся на территории Афганистана. При этом президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не будет сообщать о численности своего воинского контингента в республике и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.