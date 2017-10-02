Более 40 компаний Алматинской области получат господдержку на общую сумму Т3,5 млрд

Талдыкорган. 2 октября. КазТАГ — Общая сумма государственной поддержки, которую получит 41 компания Алматинской области, составляет Т3,5 млрд, передает корреспондент агентства.

Об этом стало известно на заседании регионального координационного совета при областном акимате по реализации единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

По словам главного менеджера местного филиала фонда «Даму» Жандоса Нургазинова, средства выделены на пополнение оборотных средств, инвестиции, строительство и рефинансирование текущих обязательств.

К примеру, ТОО «Производственно-коммерческая компания «Сактаган» запускает производство прицепов и полуприцепов в Талгарском районе. Ранее компания занималась транспортно-экспедиционными услугами, теперь же закупит оборудование для мобилизации собственного бизнеса и последующей реализации продукции.

«По всем проектам предусмотрены льготные ставки вознаграждения, субсидии, а по заемщикам, по которым не хватает залогового обеспечения, для получения необходимой суммы кредита оформлены гарантии от фонда «Даму», — пояснил Ж.Нургазинов.