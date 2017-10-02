В ЕАЭС информация о наличии в пищевой продукции ГМО станет доступнее

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Информация о наличии в пищевой продукции генно-модифицированных организмов (ГМО) станет доступнее для потребителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Как указывается в сообщении, распространенном в понедельник, соответствующие требования будут прописаны в техническом регламенте ЕАЭС «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), изменения в который в целом были одобрены на 24-м заседании консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 29 сентября.

«Изменения предусматривают требование информировать потребителей о наличии в пищевой продукции ГМО посредством нанесения на маркировку надписи «ГМО», — отмечает пресс-служба.

Также на заседании согласованы перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», вступающему в силу с 1 января 2019 года. Перечни включают 84 межгосударственных стандарта, 102 национальных стандарта стран ЕАЭС и 25 методик (до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень стандартов). Перечни стандартов подготовлены в целях выполнения требований техрегламента союза по питьевой воде, а также для проведения исследований и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям этого техрегламента.

«Согласован проект решения совета комиссии по внесению изменений в план разработки технических регламентов, который предусматривает приведение техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в соответствие с требованиями технического регламента союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017)», — добавляет пресс-служба.