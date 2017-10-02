Более 550 новых автобусов появятся на улицах Алматы

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Более 550 новых автобусов появятся в Алматы, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов.

«300 автобусов купил «Алматыэлектротранс». Сегодня первую партию с 15 автобусами отправят, через каждые 2 дня по 15 автобусов будут отправлять, и до середины декабря 300 автобусов мы надеемся получить и запустить», — сказал М. Исахов в понедельник.

Также он отметил, что еще 254 автобуса закупили частные перевозчики, часть из них будет завезена до конца года.

«Таким образом, долю хороших автобусов мы намерены довести до конца текущего года до 70%», — подчеркнул глава управления.

Между тем, по его словам, в городе планируется введение дополнительных выделенных полос для общественного транспорта.

«До 2017 года у нас было 86 км выделенных полос, в этом году мы дополнительно ввели 8 км выделенных полос. Таким образом, у нас 94 км. Сейчас конкретно сказать, какие улицы, я не могу. (…) В программе развития Алматы-2020 указано, что мы до 2020 года должны выделенные полосы довести до 140 км», — отметил М. Исахов.