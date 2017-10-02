Цены на продовольственные товары в Казахстане в сентябре за год выросли на 7,8%

Астана. 2 октября. КазТАГ — Цены на продовольственные товары в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года выросли на 7,8%, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, цены на кофе, чай и какао повысились на 14,8%, кондитерские изделия подорожали на 12,5%, фрукты и овощи – на 10,5%, алкогольные напитки – на 10%, молочные продукты – на 9,9%, рыбу и морепродукты – на 8,6%, булочные и мучные изделия – на 8,4%, хлеб – на 3,3%, макаронные изделия – на 2,6%, муку – на 2,4%, а на сахар – снизились на 14,3%, крупы подешевели на 12,2%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за указанный период составил 11,4%. Уровень цен на говядину стал выше на 14,2%, баранину – на 13,4%, свинину – на 10,9%, мясо птицы – на 10,1%, конину – на 8,7%, колбасные изделия – на 7,2%.