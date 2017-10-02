Власти Астаны примут решение о сборе Т3800 с каждой квартиры за проезд в автобусе до конца года

Астана. 2 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . До конца года власти Астаны примут решение по поводу предложения о взимании Т3800 с каждой квартиры за проезд в автобусе, сообщил руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта г. Астаны» Бекмырза Игенбердинов.

«Как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы (акимата Астаны — КазТАГ) будут озвучены. Какая будет в итоге принята модель, думаю, что до конца года должны уже определиться (…). То, что сейчас озвучивается: 3800 — 4 тыс. тенге — это пока условные цифры, за которые цепляться не стоит», — сказал Б. Игенбердинов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что предложение о сборе денег с квартир за проезд в автобусе, с целью установления якобы «бесплатного» проезда, исходило от представителей компании Astana LRT.

«Сегодня в рабочую группу переданы материалы о том, что LRT отработало и по финансовой модели на Т3800. Поэтому мы чуть позже дадим комментарий, почему такая цифра сложилась. Эти цифры исходили из какой-то методики расчета тарифов или исходя из того, какую расходную нагрузку мы можем снизить в целом», — пояснил он.

Ранее представителем Astana LRT было высказано предложение, согласно которому каждая квартира, вне зависимости от того, сколько человек в ней проживает, будет платить порядка Т3800 за проезд в городских автобусах.