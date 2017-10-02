Электробытовые товары в ЕАЭС будут снабжать специальными этикетками об их энергоэффективности

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Электробытовые товары в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будут снабжать специальными этикетками об их энергоэффективности, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Члены (консультативного технического – КазТАГ) комитета договорились, что перед вынесением на рассмотрение заседания коллегии ЕЭК еще раз обсудят проект техрегламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Документ будет устанавливать требования по энергоэффективности к таким энергопотребляющим устройствам, как холодильники, телевизоры, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, лампы, компьютеры и пр. Ранее подобных требований на уровне союза не было. Предусмотрены сроки их поэтапного ввода в действие», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Проект техрегламента предполагает предоставление потребителям информации об энергоэффективности энергопотребляющих устройств с помощью специальных этикеток. Их форму и содержание комиссии еще предстоит установить. Цель документа – предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках ЕАЭС», — уточняет пресс-служба.

«На заседании был также одобрен проект техрегламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию». Государством-разработчиком документа является Россия. Документ устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования к товарному газу на этапах его жизненного цикла, выпускаемого в обращение на территории союза», — указано в сообщении.

Соответствующие требования установлены к горючему природному газу, подготовленному к транспортировке по магистральным газопроводам, промышленного и коммунально-бытового назначения, компримированному, подготовленному для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженному после специальной подготовки и используемому в качестве топлива.

«Документ также устанавливает правила обращения газа на рынке союза, согласно которым, в частности, каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая наименование юридического лица, оформившего паспорт, нормативные значения показателей газа, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, который проставляется в паспорте», — сообщает пресс-служба ЕЭК.

Также консультативный комитет в целом одобрил изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и комплект документов к нему. Изменения направлены на установление требований, в том числе к санитарному транспорту. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть оборудованы системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приемном устройстве.

Кроме того, согласован перечень научно-исследовательских работ департамента технического регулирования и аккредитации на 2018 год, в том числе в рамках одной из НИР предполагается провести исследование новых видов никотинсодержащей продукции, предложить требования и инструменты для их реализации и механизм внедрения нотификации органов по оценке (подтверждению) соответствия в ЕАЭС.