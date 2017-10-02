Цены производителей промпродукции в Казахстане в сентябре повысились на 2,8%

Астана. 2 октября. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 2,8%, по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года – на 9,5%, с декабря прошлого года — на 8,6%, а за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15,9%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в январе-сентябре т.г. цены предприятий-производителей повысились на 8,6%. Повышение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности — на 12%, обрабатывающей — на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 8,8%, услуги промышленного характера — на 6,8%.

С начала года цены предприятий-производителей на природный газ стали выше на 21,9%, нефть — на 13,2%, дизельное топливо — на 11,7%, мазут — на 9,7%, уголь — на 8,4%, металлические руды — на 7,2%, бензин — на 6,1%, сжиженные пропан и бутан — на 2,7%.

Рост цен отмечен на медь — на 17,5%, алюминий — на 12,5%, цинк — на 12,3%, свинец — на 8,7%, ферросплавы — на 5,3%, прокат черных металлов — на 1,8%, благородные металлы — на 1,4%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота — на 7,1%, молочные продукты — на 5,4%, рис — на 3,1%, чай — на 2,8%, макаронные изделия — на 2,2%, хлеб — на 1,5%, маргарин — на 1,1%, их снижение — на крупы, на 21,6%, сахар — на 14,4%, ржаную и пшеничную муку — на 8,9% и 1,3% соответственно, растительное масло — на 8%, мясо птицы — на 5,6%.