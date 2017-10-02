В минэнерго объяснили причины дефицита бензина в Казахстане

Астана. 2 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве энергетики объяснили причины дефицита бензина в Казахстане.

«Мы увидели, что за период с июля по сентябрь произошел существенный рост потребления в эти три месяца. То есть из 154 тысяч тонн роста потребления порядка 110 тысяч тонн пришлось на летние месяцы. И если в начале июня у нас были очень хорошие благоприятные остатки в целом по республике, практически 300 тысяч тонн бензина составляли, но вместе с тем пошел разрыв цены между оптовым рынком РФ и оптовым рынком Казахстана», — сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК в понедельник.

«Если на рынке РФ шел очень активный рост цены, то практически начиная с 1 июня цена 92-го бензина на границе Казахстана и РФ увеличилась с $517 за тонну до $555, то есть на 7%. Вместе с тем за этот же период прошла корректировка курса тенге по отношению к доллару, и он с 312 тенге за доллар увеличился до 340, то есть на 9%. Эти два фактора привели к существенному удорожанию импортных поставок и, соответственно, объем импорта снизился», — пояснил он.

По данным минэнерго, импорт бензина в Казахстане прошедшим летом снизился вдвое.

«Если до июня мы порядка 80 тысяч тонн ежемесячно импортировали, то в указанный период импорт составил порядка 40 тысяч тонн ежемесячно. Соответственно, за эти три летних месяца наши остатки имели тенденцию к планомерному снижению», — пояснил вице-министр.

Напомним, в Атырауской области начались перебои с бензином. По словам водителей, перебои с топливом наблюдались в Макатском районе. В Атырау заправиться можно на любой АЗС, кроме «Гелиоса».