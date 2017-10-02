Глава МИДа отчитался президенту о деятельности Казахстана в международных организациях

Астана. 2 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел РК Кайратом Абдрахмановым, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства была представлена информация о деятельности Казахстана в международных организациях и отчет по итогам проведения ряда международных мероприятий», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

В частности, министр иностранных дел доложил президенту о результатах своего участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и проинформировал о ключевых приоритетах деятельности Казахстана в рамках предстоящего председательства в Совете безопасности ООН.

«Министр иностранных дел рассказал также Н. Назарбаеву об основных направлениях сотрудничества Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и подчеркнул, что все страны-участники этой организации положительно оценивают миротворческие усилия главы государства по урегулированию конфликта в Сирии», — отмечается в информации.

Кроме того, К. Абдрахманов отметил, что министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества высоко оценивают результаты проведенного в сентябре текущего года саммита организации в Астане по науке и технологиям.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.