Казахстан вернул Кыргызстану почти 10 тыс. груш, яблок и клубники, ввезенных без сертификата

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Казахстан вернул Кыргызстану почти 10 тыс. груш, яблок и клубники, ввезенных без фитосертификата, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Из Республики Кыргызстан в 2-х случаях продукция (груши, яблоки 9800 тонн, клубника 2,5 тонны) была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В целом отмечается, что в период с 15 по 29 сентября 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезенной на территорию Казахстана, выявлено 14 фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области карантина растений.

В частности, из Российской Федерации в 8 случаях продукция (ячмень 166,48 тонны, пшеница 77 тонн, пиломатериалы 50 куб.м и 73,75 тонны) была ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом и в лесоматериалах в количестве 33 куб.м выявлен карантинный объект – черный еловый усач.

Кроме того, при ввозе из Узбекистана гранат и нектаринов в количестве 2,065 тонн были выявлены карантинные объекты – два червеца комстока и восточная плодожорка, а также при ввозе из Словакии (происхождением Кения) срезов цветов в количестве 1200 штук был выявлен карантинный объект – западный цветочный трипс.

«Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 10119,73 тонн, 83 куб.м возвращены на территорию стран-экспортеров. Согласно карантинному законодательству зараженная продукция была уничтожена», — уточняет пресс-служба.

Таким образом, Казахстан вернул на территории стран-экспортеров подкарантинную продукцию общим весом 10119,73 тонн.