Алматы. 2 октября. КазТАГ — В Жамбылской области изъято свыше 1 тонны марихуаны невысушенной, сообщает пресс-служба ДВД области.

«28 сентября 2017 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Допинг» сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области в предпесковой зоне Байзакского района на участке Байконыр задержан 46-летний безработный житель с. Кусак Байзакского района, ранее судимый за наркопреступления», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что у него обнаружено и изъято 3 полипропиленовых мешка, наполненных 19 килограммами высушенной марихуаны и более 20 килограммами марихуаны невысушенной. Кроме того, рядом на местности обнаружены и изъяты скошенные снопы марихуаны невысушенной весом 1 тонна 76 кг.

«30 сентября 2017 года, в ходе проведения ОПМ «Кокнар-2017» сотрудниками этого же управления с применением служебно-розыскной собаки по месту жительства был задержан 34-летний житель села Татти Меркенского района», — добавляет пресс-служба.

При обыске расположенного во дворе дома сарая обнаружены и изъяты 12 полиэтиленовых мешков с марихуаной высушенной общим весом более 185 кг.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере), проводится досудебное расследование.