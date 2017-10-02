Алматы. 2 октября. КазТАГ — Гонщик велокоманды «Астана» Луис Леон Санчес одержал победу на престижной однодневной гонке «Гран-при Бруно Бегелли» в Италии, сообщается на официальном сайте казахстанской велокоманды.

Л. Санчес атаковал из группы лидеров на заключительных километрах 196,3-километровой дистанции, сумев сохранить минимальное преимущество до финишной черты. Свой успех велогонщик посвятил памяти Микеле Скарпони.

«Астана» провела прекрасную гонку. Сначала, Сергей Чернецкий провел много времени в отрыве. Когда отрыв был нейтрализован за 9 км до финиша, после серии новых атак образовалась новая группа лидеров, среди которых были и гонщики «Астаны» — Михаэль Вальгрен и Л. Санчес.

М. Вальгрен отлично провел финальную часть гонки, сделав все, чтобы обеспечить Л. Санчесу идеальный момент для атаки, которая завершилась победой.

Подиум гонки дополнили 2 итальянских гонщика — Сонни Колбрелли и Элиа Вивиани, опередившие остальных соперников в спринте из группы преследователей.