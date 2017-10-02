Геннадий Головкин — №1 в рейтинге «pound-for-pound», дисквалификация сборной РК по тяжелой атлетике, историческая «бронза» в Кубке азиатских чемпионов по баскетболу и первое очко «Астаны» в футбольной Лиге Европы

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: казахстанец – лучший в мире?

Геннадий Головкин возглавил обновленный рейтинг «pound-for-pound» авторитетного журнала Ring. Иначе говоря, отныне, по мнению издания, на которое ориентируются очень многие любители профессионального бокса, казахстанец считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий.

В лидирующую тройку этого рейтинга также входят американец Теренс Кроуфорд (первый полусредний вес) и украинец Василий Ломаченко (второй полулегкий вес). Следом располагаются кубинец Гильермо Ригондо, россиянин Сергей Ковалев, мексиканец Сауль Альварес (с которым Головкин бился совсем недавно), американец Мигель Анхел Гарсиа, японец Наоя Иноуэ, американец Эррол Спенс и, наконец, Срисакет Сор Рунгвисаи из Таиланда.

Тяжелая атлетика: ЧМ пройдет без наших

В субботу на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) появилась информация о том, что сборная Казахстана на год лишена права участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой IWF. Кроме наших штангистов, в список дисквалифицированных попали команды еще восьми стран – шести постсоветских, а также Китая и Турции. Такое наказание (вполне заслуженное) вынесено в связи с тем, что в каждой из этих сборных, как минимум, три спортсмена были уличены в применении допинга по итогам перепроверок проб, взятых на Олимпиадах 2008-го и 2012-го: Казахстан и Россия – по 10, Белоруссия – 7, Азербайджан – 5, Армения – 4, Украина, Молдавия, Турция и Китай – по 3.

Стартующий в конце ноября чемпионат мира в Анахайме (США) пройдет без представителей этих стран, которые делали погоду в мировой тяжелой атлетике на протяжении всех последних лет.

Баскетбол: «Астана» – третья в Азии!

В Ченджу (Китай) завершился 26-й розыгрыш Кубка азиатских чемпионов. Приятный сюрприз преподнесла «Астана», которая стала бронзовым призером. Это первый подобный успех представителя Казахстана в самом престижном клубном турнире Желтого континента.

Наша команда поехала в Китай в следующем составе: разыгрывающие – Рустам Мурзагалиев, Энтони Клеммонс (США), атакующие защитники – Рустам Яргалиев, Юстин Картер (США), Вадим Щербак, легкие форварды – Максим Марчук, Анатолий Колесников, Денис Дегтярев, тяжелые форварды – Дмитрий Гаврилов, Александр Жигулин, центровой – Антон Пономарев.

На первом этапе 10 команд-участниц были распределены по двум группам. Компанию «Астане» составили «Петрохими» (Иран), «Чукс-Ту-Гоу» (Филиппины), «Моно Вампир» (Таиланд) и «Сарейет Рамалла» (Палестина). В другую группу попали «Аль-Рияди» (Ливан), «Кашгар» (Китай), «Дацин Тигрс» (Тайпей), «Шабаб Аль-Али» (ОАЭ) и ONGG (Индия).

Начало турнира сложилось для наших баскетболистов неудачно: в стартовом матче они проиграли филиппинцам – 63:75. Затем был очень тяжелый поединок с чемпионом Ирана, в составе которого играли легионеры из Словении (известный центровой Мирза Бегич, выступавший два сезона за мадридский «Реал»), США и Франции. Судьба встречи решилась на последних секундах: «Астана» сумела победить с минимальным перевесом – 66:65. Лучшими в ее составе были Картер (24 очка) и Жигулин (10 подборов). В двух следующих матчах было уже полегче: у палестинцев наши баскетболисты выиграли со счетом 69:51, а у тайцев – 85:66. И снова блеснул результативностью Картер (23 и 27 очков соответственно), а под щитами не было равных Колесникову, сделавшему в общей сложности 23 подбора в двух играх. Поскольку филиппинцы, обидчики «Астаны», проиграли и иранцам, и палестинцам, казахстанская команда вышла в четвертьфинал с первого места.

Там она без проблем разобралась с занявшим 4-е место в другом квинтете клубом из ОАЭ – 83:53. Больше всех очков набрали Картер (17) и Дегтярев (14 + 8 подборов).

В полуфинале «Астана» встретилась с китайским «Кашгаром», представляющим Урумчи (Синцзян-Уйгурский автономный округ) и выигравшим этот турнир в прошлом году. Кстати, в составе чемпиона КНР играл баскетболист с явно казахскими корнями – Кыранбек Махан. Перед заключительной четвертью «Астана» выигрывала пять очков, однако концовка матча осталась за хозяевами – 70:79. Американские легионеры нашей команды набрали на двоих 48 очков (Картер – 26, Клеммонс – 22), а их соотечественник Дариус Адамс (27) был лучшим в составе «Кашгара». В другом полуфинале «Петрохими» уступил ливанскому «Аль-Рияди» — 64:74.

Таким образом, чемпионы Казахстана и Ирана снова сошлись на площадке, но теперь уже в поединке за бронзовые медали. Опять все решалось в концовке матча, и опять удача оказалась на стороне «Астаны» – 81:78. Самыми результативными в ее составе были Клеммонс (22 очка), Картер (19) и Яргалиев (11). Так наша команда впервые стала призером главного клубного турнира Азии.

А в финале, как и год назад, встретились «Кашгар» и «Эль-Рияди». Но если тогда победили китайцы, то теперь сильнее были ливанцы – 88:59.

Футбол: скорее потеряли очи, чем набрали

«Астана» набрала первое очко в групповом раунде нынешнего розыгрыша Лиги Европы. На своем поле она сыграла вничью с действующим чемпионом Чехии – пражской «Славией». Следует признать, что это закономерный исход встречи, которая состоялась в минувший четверг на стадионе «Астана-Арена».

Казахстанская команда невразумительно начала матч, и на ее фоне «Славия» смотрелась поинтереснее. Уже на 17-й минуте гости открыли счет, а затем дважды на стороне «Астаны» оказалась фортуна – оба раза после ударов пражан с убойных позиций мяч принимала на себя перекладина.

Лишь по истечении получаса игры хозяева поля стали приходить в себя, чаще контролировать мяч и проводить опасные атаки. И перед самым перерывом они добились своего: вернувшийся в основной состав Джуниор Кабананга мощно «выстрелил» со средней дистанции, голкипер мяч отбил, а на добивании первым был Марин Томасов.

В начале второй половины встречи хороший момент для взятия ворот упустил Иван Маевский: он бил почти в упор, но мяч попал в кого-то из защитников. А затем «Славия» постепенно «засушила» игру, и вплоть до финального свистка голевые ситуации почти не возникали.

Хотя футболисты «Астаны» продлили свою впечатляющую беспроигрышную серию в домашних матчах еврокубковых турниров, вряд ли они могут быть довольны результатом матча. Ведь на ничьих, тем более на своем поле, далеко не уедешь и в стадию «плэй-офф» (а туда выходят две лучшие команды из квартета) не попадешь.

В другом поединке этой же группе «А» израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и испанский «Вильярреал», которому наша команда уступила двумя неделями раньше, тоже разошлись миром – 0:0. После двух туров у «Вильярреала» и «Славии» по 4 очка, а у «Астаны» и «Маккаби» – по 1.

Шорт-трек: первый блин – не комом

Начался новый сезон в этом виде спорта, который с недавних пор стал вселять в нас надежды на медали Олимпиад и мировых первенств. Первый этап Кубка мира принимала столица Венгрии.

В мужских забегах на самую короткую дистанцию – 500 метров – приняли участие 90 спортсменов. И в такой большой компании казахстанец Абзал Ажгалиев занял 7-е место (напомним, в прошлом году он выиграл эту дисциплину на этапе КМ в Солт-Лэйк-Сити). Он успешно преодолел две предварительные стадии, четвертьфинал и попал в число восьми полуфиналистов. В своем квартете Абзал стал третьим, уступив совсем немного соперникам из Южной Кореи и Китая, а в финале «В» тоже финишировал третьим. В итоге общая 7-я позиция. Два других казахстанца, Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев, заняли соответственно 12-е и 16-е места. На дистанции 1500 метров Жумагазиев стал 14-м (тоже среди 90 участников).

Неплохо выступила наша сборная (Ажгалиев, Жумагазиев, Никиша, а также Еркебулан Шамуханов) и в эстафете – 7-е место среди 20 команд.

Хоккей: «Барыс» опускается все ниже

Еще недавно «Барыс» возглавлял турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, а сегодня располагается лишь на 7-й строчке. Правда, от конкурентов, занимающих второе-третье места, он отстает ненамного – на четыре очка.

Минувшая неделя принесла казахстанской команде одну победу и два поражения. Сначала она уступила дома лидеру «Запада» и всей лиги – санкт-петербургскому СКА (кстати, армейцы до сих пор не проиграли ни одного матча и набрали в 16 играх 45 очков – великолепный результат!). Единственную шайбу в ворота гостей хозяева льда забросили тогда, когда судьба поединка практически уже была решена (первый свой гол в КХЛ забил юный Кирилл Полохов). Итоговый счет – 1:4.

Спустя два дня «Барыс» отыгрался на другом представителе Западной конференции – ярославском «Локомотиве» – 6:1. «Дублем» отметился Никита Михайлис, по разу отличились Мэтью Фрэттин, Роман Савченко, Линден Вей и Найджел Доус.

После этого подопечные Евгения Корешкова отправились в выездное турне. Первую остановку они сделали в Челябинске, где встретились с «Трактором», занимающим 10-е место на «Востоке». Стартовый период прошел с преимуществом «Барыса», и в самом его конце молодой форвард Владислав Никулин (тоже, как и Полохов, воспитанник казахстанского хоккея) открыл счет. Но это был последний гол в ворота хозяев льда. А вот «Трактор» сумел ответить двумя заброшенными шайбами. И хотя гости в полтора раза перебросали челябинцев (соотношение бросков 40:27), они ушли с площадки побежденными – 1:2.

«Барысу» предстоит провести еще несколько игр на выезде: сегодня – в Нижнекамске, послезавтра – в Минске, 6 октября – в Сочи, 10 октября – в Омске, 12 октября – в Ханты-Мансийске.

Футбол: синхронные ничьи лидеров

В очередном туре чемпионата Казахстана оба лидера синхронно потеряли очки в матчах с командами, борющимися за 4-е место, которое почти наверняка даст путевку в квалификацию Лиги Европы сезона 2017/18. И «Астана», и «Кайрат» играли в гостях (соответственно в Костанае и в Павлодаре), и та, и другая из команд довольствовались ничьими, причем с одинаковым счетом 1:1. Были и другие параллели: в обоих матчах лидерам чемпионата пришлось отыгрываться, все взятия ворот были зафиксированы в первых таймах. Добавим также, что нападающий «Кайрата» Жерар Гоу забил свой 22-й гол, и теперь вряд ли кто-то сможет помешать ему в очередной раз стать лучшим бомбардиром премьер-лиги.

Алматинская команда по-прежнему имеет на два очка больше, чем столичная, но у последней три матча в запасе. Так что шансы «Кайрата» на чемпионство можно назвать чисто теоретическими.

«Тобол»» – «Астана» 1:1

«Иртыш» – «Кайрат» 1:1

«Ордабасы» – «Акжайык» 3:2

«Кайсар» – «Окжетпес» 2:1

«Атырау» – «Шахтер» 3:1

«Тараз» – «Актобе» 1:0

Положение команд: «Кайрат» – 69 очков (после 30 матчей), «Астана» – 67 (27), «Ордабасы» – 52 (30), «Иртыш» – 41 (29), «Тобол» – 40 (30), «Кайсар» – 35 (29), «Шахтер» – 33 (28), «Атырау» – 32 (30), «Тараз» – 32 (29), «Актобе», «Акжайык» – по 29 (30), «Окжетпес» – 21 (28).

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.