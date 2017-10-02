ИГ взяла на себя ответственность за атаку на вокзале в Марселе

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Боевики запрещенной в Казахстане террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение с ножом на вокзале во французском Марселе, сообщает РБК.

«Группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за атаку во французском Марселе, где неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала», -говорится в сообщении Reuters со ссылкой на агентство исламистов Amaq.

Атака произошла днем в воскресенье, 1 октября, на вокзале Сен-Шарль. В результате полученных ранений погибли две женщины. Нападение убийца сопровождал выкриками «Аллах акбар». Почти сразу на месте происшествия появилась полиция, сотрудники которой провели спецоперацию и убили преступника. Вокзал в это время был закрыт, движение поездов — прервано. За расследование случившегося взялся антитеррористический отдел французской прокуратуры.

Во французской полиции позже уточнили, что совершивший атаку был уже ранее известен правоохранительным органам в связи с причастностью к уголовным преступлениям.