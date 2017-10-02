Режим ЧС введен в Якутии после аварии на ГРЭС

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Алматы. 2 октября. КазТАГ — Режим ЧС введен в Якутии после аварии на ГРЭС, сообщает газета «Известия».

«После пожара на Якутской ГРЭС прекратили работу две электростанции. Пожар на ГРЭС был ликвидирован, начались работы по устранению последствий возгорания. В связи с происшествием в регионе произошли отключения электроэнергии, отопления и воды», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что после аварии в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение о режиме ЧС подписал глава МЧР РФ Владимир Пучков.

По его словам, ответственные за аварийную подачу энергии службы должны в режиме ЧС выполнить возложенные на них задачи.

«Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах», — заявил В. Пучков.

Министр потребовал от властей республики не допустить размораживания систем отопления. В. Пучков также обратил внимание, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже ноля градусов. Глава МЧС поручил властям республики усилить информирование населения об экстренных мерах и подключении электричества, отопления и подаче воды.

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