В ЕАЭС с целью защиты прав потребителей установлен норматив размера шрифта для маркировки товаров

Алматы. 2 октября. КазТАГ –Для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с целью защиты прав потребителей установлен норматив размера шрифта для маркировки товаров, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как указывается в сообщении, по инициативе Роспотребнадзора в 2015 году были внесены необходимые изменения в план разработки технических регламентов Таможенного союза (ТС) и внесены изменения в технические регламенты ТС, утвержденный решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 1 октября 2014 года № 79.

Также был подготовлен проект изменений в технический регламент ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки», предусматривающий, в том числе установление нормативных требований к размеру шрифта, используемого для доведения обязательной информации о товаре в его маркировке.

Подготовленный Роспотребнадзором проект изменений в технический регламент прошел публичное обсуждение, в установленном порядке согласован с федеральными органами исполнительной власти и внесен в ЕЭК.

В соответствии с установленным порядком разработки и согласования актов ЕАЭС Роспотребнадзором также проведены внутригосударственные согласования государствами — членами ЕАЭС.

«В настоящее время работа по принятию подготовленных изменений продолжается Роспотребнадзором на площадке ЕЭК», — отмечается в сообщении.