Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,3%, с начала года – 4,2%

Астана. 2 октября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,3%, по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года – 7,1%, с декабря прошлого года – 4,2%, а за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,5%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, цены на продовольственные товары за 9 мес. (сентябрь 2017 года к декабрю 2016 года) повысились на 3,1%, непродовольственные товары подорожали на 5,5%, платные услуги – на 4,3%.

С начала текущего года (сентябрь 2017 года к декабрю 2016 года) повышение цен отмечено на баранину — на 12,7%, говядину – на 12,6%, консервированное молоко – на 9,2%, картофель – на 8,4%, кондитерские изделия – на 8%, сливочное масло – на 7,6%, конину – на 7,5%, сычужный сыр – на 7,2%, рыбу – на 6,7%.

Снижение цен зафиксировано на огурцы — на 61,9%, помидоры – на 58,6%, яйца – на 29,4%, чеснок – на 26,7%, сладкий перец – на 25,4%, гречневую крупу – на 21%, сахар – на 10,3%, подсолнечное масло – на 10,1%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,9%, стеклянные и керамические изделия – 7,2%, автомобили, книги – на 6,6%, одежду и обувь – 5,3%, текстильные изделия – 5,2%, газеты и журналы – 5%, фармацевтическую продукцию – 4,8%, товары личного пользования – 4,3%, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода – на 4,1%, моющие и чистящие средства – 3,6%.

Дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин – на 8,7%, сжиженный газ в баллонах, каменный уголь – на 7,8%.

Правовые услуги выросли в цене на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6%, общественного питания – на 3,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,9%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,9%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 10,8%, канализацию – на 9,2%, центральное отопление – на 7,3%, содержание жилья – на 6,3%, холодную воду – на 4,9%, электроэнергию, горячую воду – на 3,6%.