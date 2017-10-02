В результате референдума о независимости Каталонии пострадали свыше 800 человек

Алматы. 2 октября. КазТАГ — Каталония завоевала право стать независимой республикой после того, как на проведенном в воскресенье референдуме 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании, сообщает ТАСС.

«В итоге независимость Каталонии поддержали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90% голосовавших», — заявил в ночь на понедельник на пресс-конференции официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль,

При этом отмечается, что население Каталонии составляет 7,5 млн человек, из которых 5,3 млн обладают правом голоса.

Испанские власти, однако, считая референдум незаконным, приняли целый ряд мер, чтобы сорвать его проведение. Кроме того, соглашаясь с официальной позицией Мадрида о нелегитимности плебисцита, противники каталонской независимости в большинстве своем проигнорировали голосование.

«Эти результаты практически являются итоговыми. Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано порядка 15 тыс. бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся», — заверил Ж. Туруль.

Выступая с официальным обращением по итогам голосования, глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что народ автономии завоевал себе право на независимую республику. По его словам, результаты народного волеизъявления послужат властям региона основой для дальнейших действий.

«Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной», — заключил К. Пучдемон.

Сразу после завершения голосования в Каталонии с официальным заявлением из Мадрида председатель правительства Испании Мариано Рахой, отказавшись называть голосование в Каталонии референдумом.

«В Каталонии не прошел референдум о самоопределении. Правовое государство сохранило свою силу», — подчеркнул премьер.

По мнению главы правительства, сепаратистский процесс региональных властей «потерпел неудачу». Он добавил, что «большинство каталонского народа не захотело участвовать» в плебисците.

Между тем сам референдум о признании независимости Каталонии прошел 1 октября. Плебисцит проходил в обстановке большой напряженности: выполняя постановления испанского суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии пытались пресечь работу участков для голосования, изымая там урны для бюллетеней.

Действия правоохранителей позволили свернуть работу порядка 300 участков, при том, что власти Каталонии обещали обеспечить функционирование около 2,3 тыс. участков в день референдума. Во многих местах появление полицейских и гвардейцев привело к стычкам с голосующими. В ряде случаев правоохранители для усмирения толпы были вынуждены прибегнуть к резиновым пулям и слезоточивому газу.

В результате этих инцидентов, по данным каталонских властей, разного рода повреждения получили 844 человека. В свою очередь, МВД Испании сообщило о ранении 13 сотрудников полиции и гражданской гвардии в ходе этих столкновений