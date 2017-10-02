Рост цен на топливо в минэнерго РК объяснили возросшим импортом российского бензина

Астана. 2 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Рост цен на топливо в Казахстане в министерстве энергетики объяснили возросшим импортом российского бензина.

«Что касается ценового фактора, влияние российского рынка существенно для нас. Если в среднем по году это составляет порядка 30% от нашего рынка, в летние месяцы, когда импорт был минимальный, доля российского продукта составляла порядка 15% по бензину. И в сентябре она выросла до 30%. Мы импортировали в сентябре благодаря активной работе наших крупных сетей АЗС 90 тысяч тонн 92-го бензина. Это составило очень существенную долю на нашем рынке. Соответственно, с учетом дорогого продукта, средние затраты компаний выросли и есть тенденция к росту цены», — сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов на брифинге в СЦК в понедельник.

По его словам, только те заправки, которые закупают отечественный бензин, могут сдерживать цены.

«Те компании, которые полностью работают на импортном российском продукте, они уже цены заявили от 151 до 155 тенге за литр. Компании, которые работают частично на отечественном продукте, частично на импортном, они пока держатся на уровне 147-151 тенге за литр. Конечно же, дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры на рынке РФ, от доли импортных поставок и, конечно же, и транспортных расходов, в зависимости от удаленности от РФ», — констатировал А.Магауов.

Как сообщалось, рост цен на топливо начался накануне. На некоторых АЗС литр бензина АИ-92 стоит 151 тенге. АИ-98 продается по Т181, дизельное топливо — по Т150 за литр.