Сменился главнокомандующий силами воздушной обороны ВС Казахстана

Астана. 2 октября. КазТАГ — Сменился главнокомандующий силами воздушной обороны Вооруженных сил (ВС) Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович назначен главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Также сообщается, что другим распоряжением главы государства Нурлан Орманбетов освобожден от должности главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК.