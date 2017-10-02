Сменился главнокомандующий силами воздушной обороны ВС Казахстана

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Астана. 2 октября. КазТАГ — Сменился главнокомандующий силами воздушной обороны Вооруженных сил (ВС) Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович назначен главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Также сообщается, что другим распоряжением главы государства Нурлан Орманбетов освобожден от должности главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК.

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