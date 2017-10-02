Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Алматы. 2 октября. КазТАГ — По меньшей мере 50 человек погибли и более 400 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе, которую 64-летний нападавший с арсеналом из как минимум 10 винтовок несколько минут вел с 32-го этажа отеля, после чего застрелился, сообщает Reuters.

«Ответственность за атаку на себя взяли ультраджихадисты «Исламского государства» (ИГ) через лояльный информационный ресурс Amaq. (…) Нападавший в Лас-Вегасе принял ислам несколько месяцев назад», — говорится в сообщении.

«Количество жертв, которое полиция пока называет неокончательным, делает нападение самым смертоносным случаем массовой стрельбы в США с момента кровопролитной атаки на ночной клуб в Орландо, Флорида, в июне 2016 года, когда вооруженный винтовкой мужчина убил 49 человек. Ответственность за то нападение также взяло на себя ИГ», — напоминает агентство.

Полиция идентифицировала нападавшего как 64-летнего Стивена Пэддока, но сообщила, что пока не располагает информацией о его мотивах. По сообщению полиции, С.Пэддок ранее не имел проблем с законом и, скорее всего, не был связан с какой-либо группировкой боевиков. Он застрелился до того, как полицейские вошли в номер, из которого он вел стрельбу, сообщил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо.

«По словам Ломбардо, в номере, в котором Пэддок застрелился и куда он заселился в четверг, было более 10 винтовок. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов», — уточняется в сообщении.

Напомним, стрельба произошла рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, во время фестиваля кантри в понедельник.