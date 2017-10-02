«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас настоятельно: уберите этот учебник, уберите программу, которые подрывают основы нашего образования»

Сетевые СМИ о спорах вокруг учебника русского языка

Споры вокруг учебников русского языка дошли до Мажилиса, Сената и МВД РК.

«Креативно-языческая сила» — Скандально нашумевшие учебники русского языка за 5-й и 7-й классы были созданы, оказывается, на базе… финской системы образования, признанной лучшей в мире. В Астане попытались дать подробное разъяснение по каждому “эпатажному” пункту учебных пособий.

Журналистов на столе ждали не привычные пресс-релизы, а распечатка сказки “И-пызява” из учебника за 7-й класс. Она пестрит непонятными “бутявка”, “кукуся”, “калуша”, “отпызявила”, “мырдявость”. Труженикам клав и микрофонов предложили поупражняться и оценить креативный подход к тексту российской писательницы Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ.

— Для чего нужны такие упражнения? Чтобы ребенок понял, как функционирует язык. Здесь нет привычных для нас слов. Есть корни, суффиксы и окончания, наличествуют союзы, благодаря которым, даже не зная точного значения условного языка, мы разгадываем его содержание. Этим упражнением вырабатывается филологическая проницательность, которая нужна будет при изучении иностранных языков! — прокомментировал гендиректор издательства “Мектеп” Ерлан САТЫБАЛДИЕВ.

«Зинаида Сабитова о критике учебника: Я уже сталкивалась с такой реакцией 20 лет назад» — Автор учебника по русскому языку 7 класса Зинаида САБИТОВА рассказала, для чего включила нестандартные задания, которые подверглись критике родителей – «Я понимаю, что раньше была система такая: мы учили правила, орфограммы, русский язык нужно было знать. Сейчас совершенно новый подход – интегративный и деятельностный. Нужно не просто дать знание ученику, а самое главное – научить применять это знание. Получалось раньше, что он знает правила, но он пишет неграмотно. Он знает, что такое научный стиль, но будучи студентом в университете, не может написать научно-популярную статью. Потому что его этому не учили. Наше образование было такое – тогда говорили о русском языке, сейчас мы учим говорить, читать, писать на русском языке. Вы понимаете разницу? Мы говорили об орфограммах, и тогда были нападки: "Зачем нам нужно деепричастие? Зачем нам нужна орфограмма?". Затем был этап: "Зачем нам эта орфограмма, компьютер всё исправит" – недавно, 5-7 лет назад. Сейчас они говорят: верните нам деепричастие, как же мы без него?..

Опыт составления таких лингвистических сказок существует в мире давно. Всем известная сказка "Алиса в стране чудес" Кэрролла, там есть такой опыт лингвистической сказки. Эта сказка Людмилы Петрушевской – известной российской писательницы. В 11-летней школе в учебнике 7 класса издательства "Атамура", авторы которой Сулейменова, Алтынбекова и Мадиева, давалась сказка "Пуськи бятые". 10-15 лет эту сказку изучали, и никто ничего не говорил. "И-пызяву" вдруг они увидели. Ещё в 1925 году знаменитый русский лингвист Лев Владимирович Щерба на лекции подобную фразу придумал: "Глокая куздра будланула бокра и кудрячит бокрёнка". И он объясняет: кто-то одушевлённый что-то сделал с кем-то тоже одушевлённым, обычно мужского рода, и что-то делает с его ребёнком, с детёнышем, и всё это понятно».

«Минобр подружился с Кукусей и Калушей» — Министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ не устает рьяно защищать обновленную учебную программу для учащихся 5-х и 7-х классов. После заседания правительства он убеждал журналистов в эффективности выбранных подходов обучения детей.

Комментируя недовольство общественности, скажем так, очень нестандарт­ными заданиями в учебниках по русскому языку для 5-х и 7-х классов, в частности сказкой “И-пызява” с Кукусей, Калушей и Бутявкой, Ерлан Кенжегалиевич пошел в контрнаступление – «Я как родитель отношусь очень хорошо — у меня ребенок доволен, ему нравится! Это учебники обновленного содержания, которое разработано ОЭСР и введено порядка 20-25 лет назад в разных странах. На его базе готовились программы Назарбаев Интеллектуальных школ, и касающиеся не только языков, но и других предметов, в частности математики. И если у нас есть малое количество родителей, которые не понимают сути обновленного содержания, это не значит, что надо опираться на их мнение, а не 130 экспертов, которые над этим работали!

По словам Сагадиева, в горячо обсуждаемых сегодня учебниках использована методика из сказки “Алиса в Стране чудес”, помогающая, как он считает, развивать мышление детей – «То, что мы не знаем ведущие методики мира, не значит, что мы должны их критиковать! Не надо ничего механически запоминать — это смысл обновленного содержания. Программа, учебники очень хорошие! Это мы видим по детям, которые окончили первый класс. И родители, и учителя вам скажут, что дети другие. Поэтому внедрение обновленного содержания — задача стратегическая, которую мы будем исполнять!» — безапелляционно заявил глава Минобра.

«Русский язык в Казахстане: конкурентная борьба, дефолт или сохранение статус-кво?» — Начало нового учебного года в Казахстане было ознаменовано сразу несколькими скандалами, связанными с новыми учебниками русского языка. Родителям школьников и широкой общественности пришлись не по душе «инновационные подходы» в обучении русскому языку – включение в учебники Интернет-лексики, нестандартных заданий и даже сказки на «тарабарском» языке.

Хотя, вероятнее всего, и родителей, и общественность волнуют вовсе не отход от академических методов преподавания языка. Скорее всего, эти претензии маскируют серьезную озабоченность по поводу снижения значимости русского языка вследствие масштабных реформ казахстанского образования и гуманитарной сферы, в частности, введения трехъязычия в средней школе и перехода казахского языка на латиницу. Готовят ли эти процессы условия для будущего дефолта русского языка в Казахстане, кризиса его функционирования и преподавания мы попытались разобраться в нашем материале.

Доктор филологических наук, профессор, проректор Инновационного Евразийского университета Амангельды БЕЙСЕМБАЕВ указывает на то, что реформы в преподавании русского языка связаны с изменением его статуса – от доминирующего к одному из двух (а теперь и трех) обязательных к изучению языков — «Те принципы, те подходы, которые применялись в преподавании русского языка в Советском Союзе, утеряли актуальность в современном Казахстане. Если в советский период русский язык преподавался как грамматических строй и грамматическая система, которую школьникам нужно было усвоить в максимальном объеме, поскольку русский язык доминировал во всех сферах общественной и политической жизни, то в новых условиях на первый план вышел коммуникативный принцип изучения русского языка. Думаю, в современных условиях этот принцип является доминантной парадигмой при изучении любого языка. Потребовалось создание новых учебников русского языка, новых методик. И в Казахстане сложилась очень хорошая команда ученых, которые создавали и создают учебники нового поколения, соответствующие реалиям и требованиям времени. На мой взгляд, учебники, которые пишутся казахстанскими авторскими коллективами, в частности, Зинаидой Сабитовой – это прорывные учебники, построенные на основе современных прогрессивных методик. В основе этих учебников как раз-таки лежит коммуникативный принцип», — поясняет эксперт.

Артур ЛИНЕВИЧ – «Киллеры русского языка» — Дайте детям НАТУРАЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт!!! Сабитова и иже с нею, ставя такие эксперименты над нашим образованием, нашими детьми, следует западным стандартам, считает вместе с ними нашу страну — страной третьего мира, страной недоучек. Не пора ли министерству, другим уполномоченным органам положить конец перманентным реформам, которые ведут к деградации образовательной системы? А если на это нет ни желания, ни воли, то лучше вообще уберите предмет из школьной программы.

«Ангелы и демоны министра образования» — Министерство образования и науки начинает охоту на ведьм, по его мнению, раздувающих скандалы и распространяющих ложную информацию о новых школьных учебниках: МОН подало заявление в МВД. 22 сентября на четырехчасовых парламентских слушаниях в сенате, посвященных вопросам общешкольного среднего образования, министр Ерлан САГАДИЕВ подробно рассказал о проблемах, с которыми столкнулось его ведомство при внедрении новых реформ: это не только скепсис, но и прямое организованное противостояние!

Касым-Жомарт ТОКАЕВ прямым текстом поддержал возмущенных родителей и депутатов – «Притчей во языцех стало низкое качество учебников. Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются ввиду допущенных ранее ошибок. И это указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. Конечно, свое слово должна сказать экспертиза. Мы не являемся специалистами в этой отрасли, но хотел бы отметить, что при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости!».

«Письмо-обращение группы учителей-предметников г. Алматы к спикеру парламента по поводу ситуации, складывающейся вокруг учебника по русскому языку для седьмых классов» — Почему нас, учителей, которые непосредственно работают с книгой З. Сабитовой, никто не слышит?

Почему все вертится вокруг министра и самой Сабитовой?

Почему не провести опрос среди учителей, работающих в пятых и седьмых классах отечественных школ?

Почему нас заставляют работать по программе и учебникам, по которым работать невозможно в принципе?

Почему не приглашают учителей на те же открытые слушания в парламенте? Почему ВЫ доверяете только мнению министра Е.Сагадиева и З.Сабитовой? Кто-нибудь из них работал в школе?

Что они знают о методике преподавания в школе?

Почему все-таки нет альтернативного учебника?

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас настоятельно: уберите этот учебник, уберите программу, которые подрывают основы нашего образования.

«Скандал с учебниками: Минобр хочет провести слушания в парламенте» — Министерство образования и науки Казахстана предлагает провести в этом году общественные слушания по учебникам в парламенте, сообщает пресс-служба ведомства — "Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящимися к выпуску в 2019 году, так и учебниками ранее изданными. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии. В работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ".

«В МВД взялись за поиск лиц, устроивших "травлю" учебников в соцсетях» — В ДВД Астаны зарегистрировали обращение МОН РК, в котором чиновники просят полицейских найти злоумышленников, распространяющих не соответствующую действительности информацию о новых казахстанских учебниках. По информации пресс-службы ДВД Астаны, досудебное расследование ведётся по статье 274, часть 3, УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").

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