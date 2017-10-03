Авиабомба времен Второй мировой войны обезврежена в Берлине

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Алматы. 3 октября. КазТАГ – Авиабомба времен Второй мировой войны обезврежена в Берлине, сообщает ТАСС.

«Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в понедельник на месте строительных работ в берлинском районе Шенеберг, обезврежена», — сообщила во вторник местная полиция в своем Twitter.

Согласно распространенной информации, саперы смогли извлечь взрыватель из боеприпаса.

«Местные жители могут вернуться в свои квартиры», — добавили в правоохранительных органах.

Во время обнаружения бомбы эвакуировали порядка 10 тыс. человек, живущих в непосредственной близости с оцепленной зоной в берлинском районе Шенеберг, в связи с обнаружением авиабомбы весом 250 кг рядом со станцией метро и городской электрички «Innsbrucker platz».

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различного калибра, более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, боеприпасы обнаруживают рабочие при прокладке дорог и коммуникаций или закладке фундаментов новых зданий. Обычно никакой угрозы для жизни эти находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

Как сообщалось ранее, самой массовой до сих пор была эвакуация во Франкфурте-на-Майне около месяца назад. Тогда временно покинуть дома были вынуждены около 65 тыс. человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц.

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