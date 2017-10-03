В США ввели режим ЧП после трагедии в Лас-Вегасе

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Власти округа Кларк (США, штат Невада) со 2 октября вели чрезвычайное положение из-за произошедшей в Лас-Вегасе стрельбы, жертвами которой стали 59 человек, сообщает газета «Известия».

«Лас-Вегас одно из наиболее популярных туристических мест в мире и большое скопление людей может стать целью для террористов и других преступников», — говорится в сообщении официального аккаунта властей в Twitter.

Отмечается, что чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего.

«Теперь я могу привести точные сведения о результатах обыска в доме злоумышленника в Меските, штат Невада. Там обнаружено 18 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка и электронные устройства, которые мы в данный момент изучаем», — пояснил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

Напомним, стрельба произошла рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, во время фестиваля кантри в понедельник. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay по посетителям фестиваля. Жертвами атаки стали 59 человек, еще 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой до приезда полиции. Этот случай стрельбы стал крупнейшим по количеству жертв в истории США.

По информации телеканала CNN, Стивен Пэддок является сыном одного из самых разыскиваемых грабителей банков в США — Бенджамина Хоскинса Пэддока. Также по характеристике бюро расследований Б. Пэддок проходил как «психопат» и «потенциальный самоубийца». Несколько лет назад мужчина умер.