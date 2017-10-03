Астана. 3 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Инфляция в Казахстане по итогам сентября составила 0,3%, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«С начала текущего года наблюдается замедление инфляционных процессов и в сентябре 2017 года инфляция составила всего 0,3%, с начала года – 4,2%. Основными факторами замедления являются стабилизация ситуации на валютном рынке, умеренные инфляционные ожидания рынка, а также рост выпуска продукции по основным видам продовольственных товаров. Так, цены на продовольственные товары последние 3 месяца подряд снижаются», — сказал во вторник Т. Сулейменов в ходе заседания правительства.

«Вместе с тем рост цен на непродовольственные товары в августе и сентябре ускорились. Цены и тарифы на платные услуги растут умеренными темпами. Тем самым, с начала года цены на продовольственные товары выросли на 3,1%, непродовольственные товары – на 5,5% и платные услуги – на 4,3%», — добавил Т. Сулейменов.