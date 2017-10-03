Больничные здания в Алматинской области самые изношенные в стране

Астана. 3 октября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В Алматинской области здания больниц самые изношенные в стране, сообщил директор департамента инвестполитики министерства здравоохранения РК Аслан Кинаятов.

«Сеть здравоохранения требует обновления. На текущую дату в госсобственности находятся порядка 11 тысяч зданий. Износ данных зданий составляет порядка 55,8%. Если предметно посмотреть по регионам, наибольший износ объектов у нас приходится на Алматинскую область, наименьший — на Астану», — сказал во вторник А. Кинаятов на брифинге в СЦК.

По его словам, решить вопрос с обновлением больниц в Казахстане в минздраве планируют с помощью развития государственно-частного партнерства, лидерами в котором являются Актюбинская и Карагандинская области.

«Данная мера, на наш взгляд, позволит построить взаимовыгодные отношения между государственным и частным партнерами, эффективно увязать в единое целое задачи, ресурсы и возможности сторон, а также ускорит запуск проектов ГЧП в рамках программных документов», — уверяет А. Кинаятов.