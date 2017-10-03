Назарбаев обсудил на Совбезе готовность Казахстана к реагированию на ЧС

Астана. 3 октября. КазТАГ – В Астане под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялось заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба президента РК.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник, на заседании были обсуждены актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

«Сегодня мы обсудим мобилизационную подготовку страны и готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации. Также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления роли и статуса Совета безопасности Казахстана», — сказал Н. Назарбаев.

В ходе совещания глава государства отдельно поблагодарил сотрудников правоохранительных и специальных органов за качественное обеспечение безопасности проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».

По итогам заседания Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений.