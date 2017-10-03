Алматы. 3 октября. КазТАГ — В Алматы изымут земельные участки для продления пр.Абая в западном направлении, сообщает газета «Вечерний Алматы».

«Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по пр. Абая, от ул. Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах г.Алматы, для строительства пр. Абая, согласно приложению, к настоящему постановлению», — говорится в постановлении, опубликованном во вторник.

Также сообщается, что датой принудительного отчуждения определено 11 сентября 2019 года.

Согласно постановлению, управление земельных отношений города должно уведомить собственников и обеспечить им выплату компенсации. После чего земельные участки будут переданы на баланс управления финансов Алматы

Согласно приложению, принудительному отчуждению подлежат 22 земельных участка.