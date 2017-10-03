Казахстан и Австрия обсудили подготовку к совещанию министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Вене

Астана. 3 октября. КазТАГ — Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с заместителем министра по делам Европы, интеграции и международных дел Республики Австрия Александром Маршиком, который посетил Казахстан с визитом в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ – министра по делам Европы, интеграции и международных дел Австрии Себастьяна Курца, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Собеседники обсудили вопросы подготовки к главному мероприятию Организации этого года – совещанию министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Вене. Было отмечено, что предстоящая встреча имеет большое значение для продолжения диалога по актуальным вопросам международной повестки дня», — говорится в распространенном сообщении.

В свете предстоящего в 2018 году председательства Австрии в группе сотрудничества азиатских стран-партнеров ОБСЕ К. Абдрахманов напомнил об инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая отметит свое 25-летие в ближайшие дни, отмечается в сообщении.

«Сегодня СВМДА стало важным фактором обеспечения мира и безопасности на Азиатском континенте. Как представляется, налаживание взаимодействия по линии ОБСЕ–СВМДА–АСЕАН откроет новые перспективы межрегионального сотрудничества и создаст благоприятные условия для дальнейшего построения евразийского пояса безопасности», — подчеркнул К. Абдрахманов.

В целом было подчеркнуто, что Казахстан и Австрия придерживаются схожих позиций по актуальным проблемам современного мира. В этом контексте собеседники рассмотрели состояние и перспективы процесса сокращения ядерных вооружений, роль сторон в укреплении режима нераспространения ОМУ, подчеркнули необходимость скорейшего подписания максимально большим количеством государств и вступления в силу нового договора о запрещении ядерного оружия.