Спрос на нефть в мире в 2017 г. растет быстрее, чем ожидалось, утверждает российский министр

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Спрос на нефть в мире в 2017 году растет быстрее, чем ожидалось, сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак.

«В последние несколько месяцев мы видим, что темпы роста сланцевой добычи в США стабилизировались, а спрос на нефть в этой стране продолжает расти более высокими темпами, чем прогнозировалось в начале года. Такую же ситуацию мы наблюдаем в мире: спрос на нефть растет быстрее, чем ожидалось. В этом году он на 1,4 млн баррелей выше, чем в 2016 году», — цитирует российского министра агентство ТАСС.

Ранее А. Новак сообщал, что участники соглашения ОПЕК+ ожидают роста спроса на нефть во второй половине 2017 года в 2 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, в том числе Казахстан и РФ, заключили в конце 2016 года действующее в настоящее время соглашение о сокращении добычи нефти. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. баррелей приходятся на Россию и 20 тыс. – на Казахстан.

Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.