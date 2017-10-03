Паромный комплекс в порту Курык увеличит долю Казахстана на рынке морских перевозок

3 октября 2017 года, г. Астана

3 октября т.г. депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК посетили паромный комплекс в порту Курык.

В ходе поездки сенаторам во главе с руководителем Комитета Даригой Назарбаевой продемонстрировали инфраструктуру и возможности паромного комплекса.

Вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Бауыржан Урынбасаров проинформировал депутатов о перспективах развития порта Курык, строительство которого осуществляется по программе «Нұрлы жол».

В декабре прошлого года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс – железнодорожная составляющая мощностью 4 млн. тонн грузов. За 9 месяцев текущего года объем перевалок груза составил 914 тысяч тонн. Основная номенклатура грузов — нефтепродукты, контейнеры, химические удобрения, товары народного потребления, строительные материалы.

В этом году ожидается перевалка 1 млн. 200 тыс. тонн грузов, в следующем — до 3 млн. тонн грузов.

В настоящее время в рамках выполнения задач Послания Главы государства идет реализация второй фазы строительства порта – автомобильной составляющей. Сенаторы ознакомились с выполнением этого проекта.

Завершено дноуглубление акватории порта с выемкой грунта в объеме 730 тыс. куб. м. Активно ведутся работы по возведению западного и восточного оградительных молов с укладкой железобетонных блоков, плит и тетраподов, автомобильного пирса с одновременным обслуживанием двух паромов, а также производится забивка шпунтов и монтаж анкерных тяг причала портофлота. Осуществляется добыча, заготовка и перевозка бутового камня в порт Курык, а также строительство зданий и сооружений инфраструктуры порта. Параллельно начата реконструкция автомобильной дороги из порта Курык в поселок Курык Каракиянского района Мангыстауской области протяженностью 21,7 километра.

Всего в ходе строительства второго пускового комплекса паромного порта Курык занято более тысячи человек по 186 специальностям.

«Реализация проекта придаст импульс развитию региона и страны в целом за счет создания новых производств, рабочих мест, диверсификации рынков сбыта, роста транзитного грузопотока»,- отметил Б.Урынбасаров.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»