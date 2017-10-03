«КазТрансГаз» рассчитывает получить около $1 млрд экспортной выручки по годовому контракту поставок газа в КНР

Астана. 3 октября. КазТАГ — АО «КазТрансГаз» (КТГ) рассчитывает получить около $1 млрд экспортной выручки согласно заключенному с КНР годовому контракту поставок газа, сообщила пресс-служба КТГ.

«Между Республикой Казахстан и КНР подписан исторический договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в течение одного календарного года. Ожидаемая экспортная выручка национального оператора АО «КазТрансГаз» должна составить около $1 млрд», — говорится в сообщении нацкомпании.

«Договор купли-продажи подписан между КТГ и компанией PetroChina International Company Limited. Экспортные поставки газа планируется начать уже с 15 октября. Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ АО «КазТрансГаз». Местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт «Хоргос», — уточняется в информации.

Как отмечается, этому договору предшествовало межправительственное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере транспортировки и транзита природного газа, позволяющее осуществлять поставку газа с западных месторождений Казахстана в южные регионы транзитом через Узбекистан.

«Это соглашение позволит одновременно обеспечить стабильность в обеспечении ресурсами южных регионов Казахстана в зимний период, с другой стороны, обеспечить стабильную поставку газа на экспорт в Китай», — напоминают в пресс-службе КТГ.

Кроме того, это соответствует стратегическим планам Казахстана по развитию новой евразийской логистической инфраструктуры. «Поставка казахстанского газа в Китай будет способствовать двухсторонним взаимовыгодным отношениям, направленным на создание инфраструктуры и налаживание торговых и транспортных связей между странами Евразии», — заключается в сообщении.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Казахстана, представляющей интересы государства как на отечественном, так и на зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.