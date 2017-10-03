Алматы. 3 октября. КазТАГ — Полевого командира ИГИЛ из Казахстана уничтожили в Сирии российские военные, сообщает ТАСС.

«ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии 304 боевика организации «Исламское государство». Среди террористов более 170 ранены, также было уничтожено 7 полевых командиров различных уровней», — сообщил во вторник официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом отмечается, что в числе убитых — выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата.

И. Конашенков также уточнил, что авиаударом был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, «в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов».

По словам И. Конашенкова, ВКС РФ уничтожили 2 командных пункта и 9 опорных пунктов террористов, 4 склада боеприпасов, 8 танков, 3 артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК).

Российские ВКС оказывают поддержку сирийским правительственным войскам в Сирии в борьбе с террористами с 30 сентября 2015 года. По данным на 22 сентября 2017 года, с начала операции российские самолеты совершили в Сирии более 30 тыс. вылетов, нанесли 92 тыс. ударов, уничтожили около 58 тыс. скоплений боевиков.