Конвенция по Каспию может быть согласована на V саммите государств региона

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Конвенция о правом статусе Каспийского моря, как ожидается, будет окончательно согласована на следующем саммите Прикаспийских государств, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что уже на пятом саммите Каспийских государств, наверное, будет рассмотрен вопрос о завершении совместной работы над конвенцией о статусе Каспия», — сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде.

«Данный вопрос для нас имеет стратегическое значение, и я думаю, что мы все — прикаспийские страны — выступим за решение данного вопроса», — подчеркнул президент Туркменистана.

Напомним, первый Каспийский саммит состоялся в 2002 году в Ашхабаде, второй – спустя 5 лет в Тегеране, третий – в 2010 году в Баку, четвертый — в 2014 году Астрахани, а эстафета проведения пятой встречи перешла к Казахстану.

Ранее сообщалось, что уже подписаны рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года — протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно. Также в этом же году между Казахстаном, Азербайджаном и Россией было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения, сопредельных участков дна Каспийского моря.