ЕАЭС и Китай завершили переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве

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Алматы. 3 октября. КазТАГ — Совместное заявление Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и министерства коммерции КНР о принципиальном завершении переговоров по соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве подписано 1 октября в Ханчжоу (КНР), сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Союз и Китай договорились, что в максимально короткие сроки проведут юридико-техническую правку текста соглашения, после чего приступят к выполнению необходимых внутригосударственных процедур для подписания документа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем – историческое событие для всех заинтересованных сторон. «Оно станет первым шагом на пути к выстраиванию механизма эффективного и долгосрочного сотрудничества между Евразийским союзом и Китаем, а также послужит стимулом для развития торговых связей между всеми государствами-членами союза и Китаем», — сообщила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК, руководитель переговорной делегации ЕАЭС Вероника Никишина.

«Стороны отметили, что переговоры проходили в дружеской и конструктивной атмосфере, что позволило завершить их всего за один год. И ЕАЭС, и Китай намерены использовать соглашение для стимулирования взаимной торговли и выхода на новый уровень торгово-экономических отношений», — заключается в сообщении.

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